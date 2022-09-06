Казахстанцы закончили выступления на US Open 2022

Одними из последних казахстанских участников на открытом чемпионате США по теннису были юниорки – Аружан Сагандыкова и Сандугаш Кенжибаева. Молодые теннисистки не смогли пройти стартовый раунд в одиночном и парном разрядах, сообщает Zakon.kz.

Аружан Сагандыкова в первом круге юниорского US Open проиграла третьей сеяной турнира Лив Ховде – 1:6, 3:6. Соперница казахстанки является 4-й ракеткой мира среди юниорок и первой ракеткой США.

Уже в парном разряде Аружан с Сандугаш Кенжибаевой за выход во второй круг американских состязаний уступили первым сеяным, Люси Гавличковой (Чехия) и Диане Шнайдер (Россия) – 2:6, 3:6.

Тем временем на кортах Нью-Йорка настала пора решающих матчей. 6 сентября начнутся игры стадии четвертьфинала.

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