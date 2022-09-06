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Назначены руководители департаментов госдоходов в двух областях

назначены руководители ДГД Акмолинской области и Улытау Фото: пресс-служба КГД МФ РК
В Акмолинской и Улытауской областях приказом заместителя премьер-министра РК – министра финансов РК назначены руководители департаментов госдоходов, сообщает Zakon.kz.

Дулат Нурмолдин возглавил Департамент государственных доходов по Акмолинской области.

Дулат Нурмолдин родился в 1967 году в селе Заградовка Московского района Северо-Казахстанской области.

По образованию – инженер-гидротехник, экономист, юрист, финансист. Окончил Омский государственный сельскохозяйственный институт, Современный гуманитарный институт Москвы и Кокшетауский гуманитарно-экономический университет.

Трудовую деятельность начал с должности инспектора в налоговой сфере в 1992 году. В период с 1999 по 2008 год занимал различные должности в налоговых органах по Северо-Казахстанской области, с 2008 по 2010 год являлся начальником Налогового департамента по Южно-Казахстанской области, в 2010-2014 годах руководил Налоговым департаментом по Акмолинской области, с 2014 по 2015 год занимал должность заместителя акима Акмолинской области, в 2015-2019 годы являлся секретарем маслихата Акмолинской области, с мая 2019 года занимал должность руководителя Департамента государственных доходов по Туркестанской области.

Галымжан Орынов назначен руководителем Департамента государственных доходов по области Улытау.

Галымжан Орынов родился в 1975 году в Туркестанской области. Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором и до 2018 года занимал различные должности в Налоговом комитете по Южно-Казахстанской области.

С 2018 по 2019 год руководил Управлением финансового обеспечения Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

С мая 2019 года работал руководителем Департамента государственных доходов по Кызылординской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

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