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Экс-глава газеты "Казахстанская правда" скончался на 75-м году жизни

редактор Фото: kzaif.kz
Экс-глава газеты "Казахстанская правда" Григорий Дильдяев ушел из жизни. Большую часть творческого пути он посвятил журналистике, сообщает Zakon.kz.

Григорий Дильдяев родился 2 июля 1948 года в городе Фрунзе Киргизской ССР. В 1971 году окончил факультет журналистики Кировского КазГУ по специальности "журналист".

С 1966 года работал корректором Ошской областной газеты. С 1971 года был литературным сотрудником, корреспондентом, заведующим отделом газеты "Казахстанская правда".

В 1985 году работал корреспондентом газеты "Правда", руководителем группы корреспондентов. С 1991 года был главным редактором газеты "Азия".

В 1994-1997 годах работал главным редактором газеты "Казахстанская правда". В 1995-1999 годах был главным редактором газеты "Азия – экономика и жизнь".

С 1999 года возглавлял РБА "КазИнПресс".

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