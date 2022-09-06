Экс-глава газеты "Казахстанская правда" скончался на 75-м году жизни

Экс-глава газеты "Казахстанская правда" Григорий Дильдяев ушел из жизни. Большую часть творческого пути он посвятил журналистике, сообщает Zakon.kz.

Григорий Дильдяев родился 2 июля 1948 года в городе Фрунзе Киргизской ССР. В 1971 году окончил факультет журналистики Кировского КазГУ по специальности "журналист".

С 1966 года работал корректором Ошской областной газеты. С 1971 года был литературным сотрудником, корреспондентом, заведующим отделом газеты "Казахстанская правда".

В 1985 году работал корреспондентом газеты "Правда", руководителем группы корреспондентов. С 1991 года был главным редактором газеты "Азия".

В 1994-1997 годах работал главным редактором газеты "Казахстанская правда". В 1995-1999 годах был главным редактором газеты "Азия – экономика и жизнь".

С 1999 года возглавлял РБА "КазИнПресс".