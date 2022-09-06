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Токаев назвал важнейшего партнера Казахстана в ЕС

делегация Германия Казахстан ЕС Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял экономическую делегацию Германии. В ходе встречи были обсуждены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Германией, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя представителей немецкого правительства и бизнеса, глава государства отметил заинтересованность Казахстана в углублении партнерства по таким приоритетным направлениям, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, образование, наука и подготовка технических кадров.

В настоящее время, как отмечено в публикации Акорды, правительством подготовлен пул потенциальных инвестиционных проектов, состоящий из 800 проектов. Также Казахстан готов создать благоприятные условия для привлечения немецких компаний.

делегация Германия Казахстан

Фото: akorda.kz

Германия является важнейшим партнером Казахстана в Европейском союзе. В Казахстане успешно работают более 600 предприятий с участием германского капитала. Имеется значительный потенциал как для роста торговли, так и для увеличения объема инвестиций.Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, президент заявил об интересе к опыту Германии в подготовке специалистов по техническим специальностям.

В частности, согласно сообщению, Казахстан изучает возможности по открытию представительств немецких технических институтов, лабораторий, научно-исследовательских центров и центров компетенций для повышения уровня казахстанских специалистов.

Также указано, что руководитель делегации, сопредседатель казахстанско-германской межправительственной комиссии Доминик Шнихельс, высоко оценил уровень взаимодействия между государственными органами и бизнес-структурами двух стран.

Он отметил эффективность специальной правительственной группы по работе с германскими компаниями. Представителями делегации также была выражена заинтересованность в участии немецкого бизнеса в развитии Транскаспийского транспортного коридора, разработке месторождений и сотрудничестве в энергетическом секторе.Акорда

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Токаев Касым-Жомарт Германия Казахстан
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