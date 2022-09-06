В Алматы увеличат расходы на образование и снизят на здравоохранение

Маслихат Алматы подготовил поправки в свое решение от 14 декабря 2021 года "О бюджете города Алматы на 2022-2024 годы", сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется, что доходы в бюджет города составят 1 188 278 304 тыс. тенге (в прежней редакции – 1 129 172 488 тыс. тенге), в том числе по:

налоговым поступлениям – 935 723 248 тыс. тенге (в прежней редакции – 870 818 605 тыс. тенге );

неналоговым поступлениям – 13 416 585 тыс. тенге (10 293 268 тыс. тенге);

поступлениям от продажи основного капитала – 26 447 056 тыс. тенге (35 369 200 тыс. тенге);

поступлениям трансфертов – 212 691 415 тыс. тенге.

При этом планируется сократить финансирование дефицита бюджета с 83 460 060,2 тыс. тенге до 40 368 636,2 тыс. тенге.

Вместе с тем поправки предусматривают увеличение расходов на образование до 323 042 762 тыс. тенге вместо 305 878 792 тыс. тенге. А вот на здравоохранение расходы будут сокращены с 47 398 465 тыс. тенге до 44 390 358 тыс. тенге.

В целом вырастут расходы на социальную помощь и социальное обеспечение до 48 859 237 тыс. тенге, ранее было утверждено 47 189 364 тыс. тенге. Но будут снижены на жилищно-коммунальное хозяйство с 185 231 112 тыс. тенге до 155 285 190 тыс. тенге.

Возрастут расходы на культуру, спорт, туризм и информационное пространство: до 54 158 487 тыс. тенге вместо ранее запланированных 44 955 682 тыс. тенге.

А вот расходы на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения хотят снизить до 10 433 744 тыс. тенге вместо 14 539 824 тыс. тенге.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 19 сентября.