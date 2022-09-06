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В Костанайской области пострадавшим при пожарах выплатят деньги

Пожар, Казахстан, Костанайская область Фото: МЧС РК
Из резерва выделят средства после подсчета ущерба из-за пожаров в Костанайской области. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос СМИ об ущербе от пожаров, министр сообщил, что пока эта цифра неизвестна, идет подсчет. Куантыров заверил, что пострадавшим от пожаров будет оказана помощь из разных источников.

Есть разные источники. В том числе благотворительные фонды. Что касается выделения денег непосредственно пострадавшим, то еще будет принято решение по этому вопросу. Плюс еще непосредственно из резерва планируется выделить деньги после подсчета.Министр национальной экономики Алибек Куантыров

Пожар начался 2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области. 3 сентября в Аулиекольском районе из-за пожара эвакуировали несколько сел.

4 сентября площадь пожара превысила 43 тыс. га.

5 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область.

Глава государства оценил ход работ по ликвидации пожаров, с вертолета осмотрел территорию, призвал извлечь уроки на фоне ЧП в Костанайской области.

Также президент пообещал наградить спасателей и встретился с пострадавшими. 

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