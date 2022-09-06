Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру" переименовали
Переименовать некоммерческое акционерное общество "Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру" в некоммерческое акционерное общество "Казахстанский институт общественного развития", – говорится в документе.
Министерству информации и общественного развития РК совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК поручено в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.
Основным предметом деятельности института определено обеспечение разработки и реализации стратегии продвижения программной статьи Первого Президента РК – Елбасы "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", аналитического и методического сопровождения всех структур, участвующих в реализации программы, в том числе мониторинга и анализа общественно-политической обстановки, прогнозирование процессов в гражданском обществе, проведение научных исследований и осуществление методического обеспечения реализации государственной семейной политики.
Постановление вводится в действие с 5 сентября 2022 года.
Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру" был создан 23 апреля 2019 года.
Уставный капитал НАО был сформирован за счет средств республиканского бюджета в размере 123 850 000 тенге и за счет передачи государственной доли участия в уставном капитале ТОО "Научно-исследовательский центр "Молодежь" в размере 100%.