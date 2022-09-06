Токаеву рассказали о подготовке к Съезду лидеров мировых религий

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева. Президент был ознакомлен с информацией о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 14-15 сентября в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев доложил о том, что межрелигиозный форум соберет свыше 100 делегаций из более чем 50 стран мира.

На сайте Акорды отмечено, что ожидается участие Папы Римского Франциска, Верховного имама Аль Азхара шейха Ахмада ат-Тайеба и других духовных лидеров.

Новость по теме Что будет делать Папа Римский в Нур-Султане

Как сказал спикер Сената, предстоящее мероприятие вызывает большой интерес мировых масс-медиа. Аккредитацию прошли представители свыше 200 иностранных и более 300 казахстанских СМИ.

Также сказано, что в рамках Съезда планируется принятие итогового документа – декларации, которая будет отражать позицию участников форума по укреплению межцивилизационного и межрелигиозного сотрудничества, а также по актуальным вопросам глобального развития.

Президент отметил высокую значимость проведения съезда в современных условиях.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продвижения культуры глобального диалога и важность участия Казахстана в этом процессе.

Глава государства также был проинформирован о планах работы Сената на предстоящий период.