Токаеву рассказали о подготовке к Съезду лидеров мировых религий
Маулен Ашимбаев доложил о том, что межрелигиозный форум соберет свыше 100 делегаций из более чем 50 стран мира.
На сайте Акорды отмечено, что ожидается участие Папы Римского Франциска, Верховного имама Аль Азхара шейха Ахмада ат-Тайеба и других духовных лидеров.
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Как сказал спикер Сената, предстоящее мероприятие вызывает большой интерес мировых масс-медиа. Аккредитацию прошли представители свыше 200 иностранных и более 300 казахстанских СМИ.
Также сказано, что в рамках Съезда планируется принятие итогового документа – декларации, которая будет отражать позицию участников форума по укреплению межцивилизационного и межрелигиозного сотрудничества, а также по актуальным вопросам глобального развития.
Президент отметил высокую значимость проведения съезда в современных условиях.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продвижения культуры глобального диалога и важность участия Казахстана в этом процессе.
Глава государства также был проинформирован о планах работы Сената на предстоящий период.