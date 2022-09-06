Курс доллара стабилизировался на торгах 6 сентября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 472,47 тенге (-0,05), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,73 тенге (-0,05).

Средневзвешенный курс китайского юаня упал до 67,93 тенге (-0,26).

Торгов по евро не проводилось. Нацбанк установил курс евро в 468,9 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473-477 тенге, евро – по 469-476 тенге, российские рубли – по 7,2-7,65 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились разнонаправленно в ходе торгов 6 сентября.

Так, ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 0,72%, до 95,05 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на 2,04%, до 88,64 доллара за баррель.