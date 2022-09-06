В Талдыкоргане к 20 годам лишения свободы приговорили педофила

В Талдыкоргане вынесли приговор 49-летнему мужчине, обвиненному в надругательстве над своей 13-летней падчерицей. Он осужден к 20 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как информировали в пресс-службе ДП Жетысуской области, отбывать наказание осужденный будет в исправительном учреждении чрезвычайной безопасности.

В ходе расследования удалось доказать, что подозреваемый неоднократно надругался над девочкой. Было установлено, что сексуальное насилие началось с восьми-девятилетнего возраста ребенка. Мужчина сознался в совершении преступления, и по завершении расследования материалы дела с обвинительным заключением были направлены в суд. Начальник Следственного управления ДП Жетысуской области Руслан Чарапиев

Данный факт был выявлен в ноябре прошлого года школьными учителями потерпевшей девочки. На своей странице в соцсетях ребенок выложил информацию о желании совершить суицид по причине приставаний и насильственных действий со стороны отца.

Далее вызванная в школу мать девочки, переговорив с педагогами, обратилась с официальным заявлением в полицию.

По факту зарегистрировали уголовное дело по ст. 121, ч. 4 УК РК "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней". Подозреваемого задержали и поместили под стражу.

49-летний мужчина в 2002 году уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление в Атырауской области и отбывал наказание в исправительном учреждении. О его судимости по указанной статье супруга не знала.

10 августа в Туркестанской области заместитель акима села Дарбаза спас 13-летнюю девочку от насильника.