Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Волейболистка Татьяна Демьянова призналась в любви к Казахстану

интервью волейболистка Фото: Parimatch
Самая сексуальная волейболистка Казахстана, амбассадор компании Parimatch Татьяна Демьянова поделилась воспоминаниями, предпочтениями и планами на будущее в эксклюзивном интервью.

Татьяна начала заниматься волейболом в девять лет по настоянию родителей, а точнее мамы, которая много лет работала профессиональным тренером. Первое время было тяжело, но сегодня уже состоявшаяся спортсменка вспоминает о первых тренировках с улыбкой.

Моя мама – тренер, поэтому уже в девять лет меня привели в спортзал на тренировку. Поначалу, конечно, было сложно. Я была очень худой и неспортивной, не привыкшей к большим нагрузкам. К тому же, остальные девочки в зале были постарше и тренировались намного дольше. Они уже овладели базой, а я только училась перебрасывать мяч через сетку. Но со временем я втянулась, начала упорно работать и добилась успеха.Татьяна Демьянова

В первый раз Демьянова выступила в основном составе на соревнованиях в селе Жаксы. Команда заняла 11-е место из 12, но девушки не расстроились. Вдохновленные уровнем игры других клубов, они с удвоенной силой взялись за работу и стали пробиваться в Топ-3.

Первые соревнования никогда не забудутся. Но больше всего запомнились Молодежные игры в Актюбинске. Мы в первый раз выиграли в таком крупном турнире. Нашим главным соперником была "Астана". Очень ярко вспоминается момент нашей победы: шла пятая партия, наша очередь подавать. Соперники стояли на задней линии и просто не успели увернуться от мяча. Он коснулся спины игрока, вышел в аут, и мы получили последнее, решающее очко. Они расплакались от разочарования, а мы – от счастья.Татьяна Демьянова

С приближением нового сезона Демьянова вернулась к активным тренировкам. Уже 23 сентября стартует Кубок Казахстана по волейболу среди женских команд. Своей спортивной мечтой Татьяна считает участие и, по возможности, триумф в Чемпионате мира, поэтому вернуться в рабочий режим ей удалось без особого труда, полной сил после летнего отдыха и горячего желания повышать свой уровень.

К слову, отпуск у спортсменки тоже активный. Она любит путешествовать и уже побывала в нескольких странах, но самой любимой всегда остается Казахстан.

Я большая фанатка Казахстана! Особенно обожаю Алматы. Это то место, куда я всегда буду возвращаться и где обязательно буду жить.Татьяна Демьянова

Помимо волейбола, Татьяна увлекается боксом, плаванием, танцами и спортзалом. Именно активному образу жизни и хорошим генам Татьяна присваивает лавры за свой громкий титул "самой сексуальной волейболистки Казахстана", отношение к которому у нее поменялось со временем.

Поначалу я стеснялась быть заметной, да и девочки не все понимали, но со временем привыкли. Я даже начала чувствовать какую-то гордость. Почему бы и нет? Я, можно сказать, такая одна на миллион. Спасибо родителям, что подарили мне длинные ноги и яркую внешность. В данный момент я безумно горжусь этим статусом.Татьяна Демьянова

Смотрите полное интервью, чтобы узнать еще больше любопытных деталей из жизни Татьяны Демьяновой, а также увидеть ее любимый комплекс упражнений в спортзале!

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

Более 3,6 млрд тенге выделят из бюджета на выплаты призерам летних Сурдлимпийских игр

Польский баскетболист забил мяч в кольцо с помощью соперника

Рафаэль Надаль впервые проиграл на турнире "Большого шлема" в 2022 году

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шум
Жительница Алматы нашла действенный способ успокоить шумных соседей
похищение девушка полиция Алматы
"Санта-Барбара" по-алматински: похищенная девушка сделала обращение
срок уплаты налога на имущество истекает 1 октября
Налог на имущество и землю нужно уплатить до 1 октября
Казахстан предметы школа часы увеличение
Часы преподавания четырех предметов увеличат в казахстанских школах
министр комментарий цена сахар Казахстан
Жумангарин сказал, какой должна быть цена на сахар
В Казахстане пересмотрят тарифы на электроэнергию
В Казахстане пересмотрят тарифы на электроэнергию
Курилы Япония Россия
Россия отменила соглашение с Японией по Курилам
Застраховаться в ОСМС можно по-новому
В Казахстане изменили правила вступления в ОСМС
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления