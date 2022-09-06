Волейболистка Татьяна Демьянова призналась в любви к Казахстану

Самая сексуальная волейболистка Казахстана, амбассадор компании Parimatch Татьяна Демьянова поделилась воспоминаниями, предпочтениями и планами на будущее в эксклюзивном интервью.

Татьяна начала заниматься волейболом в девять лет по настоянию родителей, а точнее мамы, которая много лет работала профессиональным тренером. Первое время было тяжело, но сегодня уже состоявшаяся спортсменка вспоминает о первых тренировках с улыбкой.

Моя мама – тренер, поэтому уже в девять лет меня привели в спортзал на тренировку. Поначалу, конечно, было сложно. Я была очень худой и неспортивной, не привыкшей к большим нагрузкам. К тому же, остальные девочки в зале были постарше и тренировались намного дольше. Они уже овладели базой, а я только училась перебрасывать мяч через сетку. Но со временем я втянулась, начала упорно работать и добилась успеха. Татьяна Демьянова

В первый раз Демьянова выступила в основном составе на соревнованиях в селе Жаксы. Команда заняла 11-е место из 12, но девушки не расстроились. Вдохновленные уровнем игры других клубов, они с удвоенной силой взялись за работу и стали пробиваться в Топ-3.

Первые соревнования никогда не забудутся. Но больше всего запомнились Молодежные игры в Актюбинске. Мы в первый раз выиграли в таком крупном турнире. Нашим главным соперником была "Астана". Очень ярко вспоминается момент нашей победы: шла пятая партия, наша очередь подавать. Соперники стояли на задней линии и просто не успели увернуться от мяча. Он коснулся спины игрока, вышел в аут, и мы получили последнее, решающее очко. Они расплакались от разочарования, а мы – от счастья. Татьяна Демьянова

С приближением нового сезона Демьянова вернулась к активным тренировкам. Уже 23 сентября стартует Кубок Казахстана по волейболу среди женских команд. Своей спортивной мечтой Татьяна считает участие и, по возможности, триумф в Чемпионате мира, поэтому вернуться в рабочий режим ей удалось без особого труда, полной сил после летнего отдыха и горячего желания повышать свой уровень.

К слову, отпуск у спортсменки тоже активный. Она любит путешествовать и уже побывала в нескольких странах, но самой любимой всегда остается Казахстан.

Я большая фанатка Казахстана! Особенно обожаю Алматы. Это то место, куда я всегда буду возвращаться и где обязательно буду жить. Татьяна Демьянова

Помимо волейбола, Татьяна увлекается боксом, плаванием, танцами и спортзалом. Именно активному образу жизни и хорошим генам Татьяна присваивает лавры за свой громкий титул "самой сексуальной волейболистки Казахстана", отношение к которому у нее поменялось со временем.

Поначалу я стеснялась быть заметной, да и девочки не все понимали, но со временем привыкли. Я даже начала чувствовать какую-то гордость. Почему бы и нет? Я, можно сказать, такая одна на миллион. Спасибо родителям, что подарили мне длинные ноги и яркую внешность. В данный момент я безумно горжусь этим статусом. Татьяна Демьянова

Смотрите полное интервью, чтобы узнать еще больше любопытных деталей из жизни Татьяны Демьяновой, а также увидеть ее любимый комплекс упражнений в спортзале!