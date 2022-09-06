На Южную Корею и Японию обрушился тайфун "Хиннамнор"

В Южной Корее из-за тайфуна "Хиннамнор" эвакуировали 3,5 тыс. человек. Два человека погибли, сообщает Zakon.kz.

В Японии из-за тайфуна "Хиннамнор" отменили более 130 авиарейсов. Движения скоростных экспрессов "синкансэн" остановили на участке между Фукуокой и Кумамото. Как сообщает телеканал NHK, в Японии движение также остановили на участке между станциями Хиросима и Хаката. На других линиях поезда следуют с большими интервалами.

Также сильные дожди обрушились на отдельные части Японии. В городе Тоса префектуры Коти за час зарегистрировано выпадение 67 миллиметров дождевых осадков.

"Хиннамнор" образовался в Тихом океане 28 августа как тропический шторм. Скорость ветра в пределах тайфуна составляет 40 м/с с порывами до 60 м/с. Он двигается в северном направлении вблизи южных Японских островов.

Эвакуировали более 100 тыс. человек.