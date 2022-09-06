На западе и севере Казахстана ожидаются дожди с грозами

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7 сентября 2022 года. На западе и севере страны пройдут дожди с грозами. На остальной территории РК сохранится погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Также на большей части республики ожидается усиление ветра, днем на севере – град, шквал. На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской областей, на юге и востоке Абайской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге Костанайской области – высокая пожарная опасность. Днем на большей части Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской областей, на севере, юге Алматинской области, на западе, севере и юге Жамбылской области сохраняется сильная жара. РГП "Казгидромет" В Нур-Султане переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С днем +18...+20°С. В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +33...+35°С. В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +36...+38°С. Читайте также Еще один детеныш родился в зоопарке Алматы Алматинке помогли спасти дочь из сложной семейной ситуации Еще один пожар тушат в ВКО

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