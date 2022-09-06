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Дом школьников в селе Жаксы Акмолинской области капитально отремонтирован

ремонт здание село Жаксы Фото: пресс-служба дома школьников Жаксынского района
Капитальный ремонт здания КГУ "Дом школьников села Жаксы" проводился в рамках программы "Ауыл – ел бесігі". На сегодняшний день все работы завершены, на проведение ремонта выделено 233 млн 931 тыс. тенге. Теперь дети районного центра посещают кружки и занимаются в совершенно обновленном зд

Теперь дети районного центра посещают кружки и занимаются в совершенно обновленном здании, со всеми удобствами для детишек.

Здание КГУ "Дом школьников села Жаксы" введено в эксплуатацию в далеком 1961 году, и с тех времен в сооружении не было проведено ремонтных работ. Проектная мощность учебного заведения - 240 мест. В настоящее время 586 учащихся получают дополнительное образование. Общая численность работников- 24, из них педагогов – 16. Общая площадь здания-1744 м2.

зал дом школьников ремонт

Фото: пресс-служба дома школьников Жаксынского района

Полностью была заменена кровля и ограждения, везде установлены пластиковые окна, поменяли систему отопления. Также, был проведен ремонт подвала и котельной. Не осталось без внимания и благоустройство: на территории построили новую детскую площадку. Во дворе выложена брусчатка, обновили ограждение, установили новую систему освещения вокруг здания,- сообщает руководитель дома школьников Зауре Туспаева.

дом школьников

Фото: пресс-служба дома школьников Жаксынского района

Дети посещающие кружки, их родители и жители райцентра в целом очень рады новому облику здания. Прохожие также замечают преображение сооружения.

Дети очень рады ремонту, теперь у каждого кружка есть свой кабинет, внутри здания очень светло, тепло и уютно. Как говорится, глаз радует. Прохожим также приятен новый облик здания. Мы, родители, очень довольны обновленному и свежему зданию, теперь наши детишки будут с радостью посещать кружки, - говорит жительница Жаксынского района Алмагуль Балташева.

К слову, родители верят в то, что в будущем у школы будет немало успехов, ведь учащиеся уже в числе призеров республиканских и областных конкурсов.

ремонт дом школьников

Фото: пресс-служба дома школьников Жаксынского района

В частности, 1 место в Республиканском конкурсе юных художников "Краски тайн" сентябрь 2021, республиканский детский конкурс "Мамино сердце", Гран при танцевальная группа" Інсар "XII Международный детский многожанровый интернет фестиваль-конкурс "Magic music", Танцевальный коллектив" Карнавал" областного конкурса хореографических коллективов "Ак шагала", 2 место.

ремонт дом школьников

Фото: пресс-служба дома школьников Жаксынского района

Стоит отметить, что в здании дома школьников также находится детская музыкальная школа, в которой обучаются 80 учащихся. Среди них есть будущие звезды, которые уже покорили зрителя своим талантом. это Киренко Яна, Зиядова Алтын, Шаяхметов Елнур, Федоренко Регина, Толегенов Дидар, ВИА VIVO являются призерами международных, республиканских, областных конкурсов и конкурсов.

По Жаксынскому району в 2021 году в рамках программы" Ауыл-ел бесігі " проведен капитальный ремонт здания трех образовательных учреждений.

Алма Байгужина

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