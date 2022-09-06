В Индонезии прошли протесты из-за роста цен на топливо

Протесты и столкновения прошли из-за высокой стоимости жизни в Индонезии. Правительство решило поднять цены на топливо на 30%, сообщает Zakon.kz.

Как заявил министр энергетики страны Арифин Тасриф, цена на субсидированный бензин была повышена до 10 тыс. рупий (317 тенге). Раньше стоимость литра топлива составляла 7650 рупий (242 тенге).

Massive protests in Indonesia over fuel price rise - In a normal country, people protest against price rise, only in special countries, protesters become anti-national! pic.twitter.com/thmBPdgHy9 September 6, 2022

Цена на субсидированное дизельное топливо заметно выросла. Раньше литр дизеля стоил 5150 рупий (163 тенге), а теперь 6800 (215 тенге).

Демонстранты штурмовали здание Совета народных представителей, сообщает ura.ru.

Индонезия вынуждена действовать в условиях роста мировых цен на нефть. На 2022 год были увеличены энергетические субсидии до 502 трлн рупий (34 млрд долларов).