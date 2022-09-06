В Индонезии прошли протесты из-за роста цен на топливо
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Протесты и столкновения прошли из-за высокой стоимости жизни в Индонезии. Правительство решило поднять цены на топливо на 30%, сообщает Zakon.kz.
Как заявил министр энергетики страны Арифин Тасриф, цена на субсидированный бензин была повышена до 10 тыс. рупий (317 тенге). Раньше стоимость литра топлива составляла 7650 рупий (242 тенге).
— Ashok Swain (@ashoswai) September 6, 2022
Massive protests in Indonesia over fuel price rise - In a normal country, people protest against price rise, only in special countries, protesters become anti-national! pic.twitter.com/thmBPdgHy9
Цена на субсидированное дизельное топливо заметно выросла. Раньше литр дизеля стоил 5150 рупий (163 тенге), а теперь 6800 (215 тенге).
Демонстранты штурмовали здание Совета народных представителей, сообщает ura.ru.
Индонезия вынуждена действовать в условиях роста мировых цен на нефть. На 2022 год были увеличены энергетические субсидии до 502 трлн рупий (34 млрд долларов).
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