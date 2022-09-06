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В Индонезии прошли протесты из-за роста цен на топливо

бензин, дизельное топливо Фото: скриншот видео
Протесты и столкновения прошли из-за высокой стоимости жизни в Индонезии. Правительство решило поднять цены на топливо на 30%, сообщает Zakon.kz.

Как заявил министр энергетики страны Арифин Тасриф, цена на субсидированный бензин была повышена до 10 тыс. рупий (317 тенге). Раньше стоимость литра топлива составляла 7650 рупий (242 тенге).

Индонезия вынуждена действовать в условиях роста мировых цен на нефть. На 2022 год были увеличены энергетические субсидии до 502 трлн рупий (34 млрд долларов).

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