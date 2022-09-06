Голландский футболист Рай Влут покидает "Астану"
Фото: Instagram/fca.astana
Форвард столичного футбольного клуба "Астана" Рай Влут продолжит свою карьеру в российской команде "Урал". Коллектив из Екатеринбурга использовал опцию выкупа контракта нидерландского нападающего, сообщает Zakon.kz.
27-летний голландский игрок начал выступать в цветах "Астаны" с 2022 года и за это время успел провести 19 матчей, отметился семью мячами и отдал четыре результативные передачи.
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Начинал свою футбольную карьеру Рай Влут в 2014-м году, когда выступал за знаменитый голландский ПСВ и в дебютный же сезон стал чемпионом своей страны.
Защищал честь юношеской и молодежной сборной Голландии, становился победителем юношеского Евро-2012.
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