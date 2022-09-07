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Повышение клиентской безопасности: почему банки выбирают Big Data

встреча Фото: консалтинг Huawei
По данным международной консалтинговой компании McKinsey & Company, продвинутая аналитика и использование технологии Big Data составляют 30–40% в общей структуре доходов мировых лидеров банковского рынка, передает Zakon.kz.

Мировой финансовый сектор сегодня невозможно представить без инноваций, меняющих и оптимизирующих почти все корпоративные процессы. Традиционные банковские бизнес-модели конкурируют не только друг с другом, но и с инновационными экосистемами. Не в последнюю очередь это связано с тем, что деятельность банков постепенно выходит далеко за пределы своего сектора и проникает в сферу материальных и нематериальных услуг.

По словам директора департамента технологического консалтинга Huawei Enterprise Business Group Eurasia Михаила Шпака, выступившего в рамках прошедшей конференции для финансового, финтех и IT-рынка FCBK: Persona Non Data, новые технологии качественно изменяют традиционную финансовую практику, помогая улучшить способы взаимодействия между финансовыми организациями и клиентами. Организатором мероприятия стало Первое кредитное бюро при генеральной поддержке компании Huawei Technologies Kazakhstan.

Данные – не только драйвер, но и стабильный фундамент инноваций для продуктивных систем. Человек зачастую уже "цифровой", мы постоянно присутствуем в цифровом мире. Цифровой слепок показывает – все, что мы делаем в этом цифровом мире, влияет на нас. Тот объем данных, который накапливает финансовый сектор, обходит по своим объемам и темпам роста многие другие индустрии. И этот огромный объем нуждается в корректных и выверенных архитектурах. Данные становятся наиболее критичными для нас, особенно если мы хотим обходить конкурентов, – отметил эксперт.

руководитель

Фото: Михаил Шпак/консалтинг Huawei

Активно развивающаяся цифровая среда и рост данных приводят к увеличению возможностей для каждого участника финансового сегмента рынка. Сегодня данные рассматриваются уже как качественный актив в банковском деле. Они доказали свою ценность в процессах предотвращения рисков, борьбы с мошенничеством, анализа и прогнозирования поведенческих характеристик клиентов, а также повышения эффективности бизнес-процессов.

Однако увеличение качественных характеристик данных оказывает прямое влияние на их рост. Аналитики международной исследовательской и консалтинговой компании IDC прогнозируют, что к 2025 году общемировой объем данных вырастет в 10 раз и достигнет 163 зеттабайт, причем 60% мировых данных будут генерировать предприятия, а не потребители. Столь масштабный объем требует обеспечить соответствующие платформы и инфраструктуры для работы, позволяющие в режиме реального времени получать, обрабатывать и анализировать данные с учетом их взрывного роста.

Такими решениями могут служить лучшие практики применения корпоративных архитектур:

  • Оптимизации инфраструктуры работы с данными – с помощью OceanStor Dorado горячих, а с помощью OceanStor Pacific теплых и холодных данных;

  • Увеличения показателей надежности и управляемости СХД с помощью OceanStor DME и системы резервного копирования OceanProtect;

  • Оптимизацией сетевой инфраструктуры – с помощью решения NoF+ для экстремальных сетевых нагрузок;

  • Практиками построения Cloud-Native DataLake для обеспечения глубоких океанов данных предприятия в виде классических, логических и озер данных в режиме реального времени.

Используя данные архитектуры, методики и практики при построении и оптимизации решений по работе с данными можно добиться синергетического финансового эффекта по оптимизации затрат и увеличения производительности системы по работе с данными. Увеличение диапазона возможностей по работе с данными на высоких скоростях обеспечит цифровое преимущество для вывода финансовых своих продуктов в рынок, защиты данных в реальном времени и фундаментализации присутствия своей компании, как цифрового пионера, в современном мире данных.

Есть огромное количество обращений к логическому озеру данных – в любых запросах и языках. И эти обращения должны получать данные в любом удобном им формате за минимальное время. Это позволяют сделать только современные архитектуры, которые уже строятся на облачных высококомпозируемых решениях. Классические сервисы в железном или виртуализированном исполнении не позволяют так просто отстроить архитектуру, чтобы она действительно была эластичной и готовой к взрывному росту и повышению качества работы с данными, – отметил эксперт.

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