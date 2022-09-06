Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

ArcelorMittal инвестирует 1 млрд долларов в реализацию крупных проектов

президент РК Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем правления ArcelorMittal Лакшми Митталом, передает Zakon.kz.

В ходе встречи обсуждались планы ArcelorMittal по инвестициям для устойчивой работы сталелитейной и горнодобывающей промышленности в Казахстане, а также долгосрочная стратегия сотрудничества в рамках инициативы "Зеленая сталь". Глава государства акцентировал внимание на необходимости улучшения экологии, справедливой оплате труда для местных граждан, выполнении социальных обязательств, обеспечении промышленной безопасности и производстве новых видов стальной продукции.

Лакшми Миттал проинформировал главу государства о планах ArcelorMittal по объемам инвестиций и подтвердил обязательства по обеспечению долгосрочного устойчивого развития.

Для достижения этой цели компания планирует действовать в следующих направлениях:

  • следовать рекомендациям наилучших доступных технологий для всех новых проектов;

  • реализовывать проекты ветроэнергетики мощностью 100 МВт в Темиртау;

  • высадить 100 тыс. саженцев до конца 2022 года и 500 тыс. саженцев до 2026 года;

  • привлечь мировых экспертов и собственную поддержку НИОКР для наработки практического опыта в данном направлении в Казахстане путем сотрудничества с университетами в Караганде и Темиртау;

  • развивать казахстанские кадры.

президент РК

Фото: akorda.kz

Лакшми Миттал подчеркнул, что, имея богатые ресурсы "зеленого водорода" и железной руды, Казахстан обладает высоким потенциалом для развития современных технологий в сталелитейной промышленности.

В ближайшее время ArcelorMittal инвестирует 1 млрд долларов в реализацию крупных проектов по охране окружающей среды, промышленной безопасности и устойчивому развитию производственных мощностей казахстанского подразделения.

Читайте также

Токаеву рассказали о подготовке к Съезду лидеров мировых религий

Токаев назвал важнейшего партнера Казахстана в ЕС

Токаев поздравил призера чемпионата Азии по настольному теннису

Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шум
Жительница Алматы нашла действенный способ успокоить шумных соседей
похищение девушка полиция Алматы
"Санта-Барбара" по-алматински: похищенная девушка сделала обращение
министр комментарий цена сахар Казахстан
Жумангарин сказал, какой должна быть цена на сахар
срок уплаты налога на имущество истекает 1 октября
Налог на имущество и землю нужно уплатить до 1 октября
Казахстан предметы школа часы увеличение
Часы преподавания четырех предметов увеличат в казахстанских школах
В Казахстане пересмотрят тарифы на электроэнергию
В Казахстане пересмотрят тарифы на электроэнергию
Застраховаться в ОСМС можно по-новому
В Казахстане изменили правила вступления в ОСМС
Курилы Япония Россия
Россия отменила соглашение с Японией по Курилам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления