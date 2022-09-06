Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР

Касым-Жомарт Токаев в своей телеграмме председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину написал, что с глубоким прискорбием воспринял сообщение о многочисленных жертвах и пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань, передает Zakon.kz.

Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, а также всему китайскому народу, – говорится в телеграмме президента. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате стихийного бедствия и благополучного возвращения пропавших без вести граждан к своим семьям.

66 человек стали жертвами землетрясения магнитудой 6,8 баллов, которое в понедельник сотрясло уезд Лудин Ганьцзы-Тибетского автономного округа провинции Сычуань.

Как стало известно, разгул стихии унес жизни 38 человек в Ганьцзы-Тибетском автономном округе и 28 жителей города Яань.

В результате ЧП 15 человек числятся пропавшими без вести, 253 жителя получили травмы, из которых пятеро в данный момент находятся в критическом состоянии, а 70 – получили тяжелые повреждения.

Местные власти инициировали режим реагирования на чрезвычайные ситуации самого высокого уровня.