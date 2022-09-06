В Конго рухнул пешеходный мост во время церемонии его открытия
Фото: скриншот видео
В Конго обрушился пешеходный мост во время торжественной церемонии его открытия вместе с гостями, сообщает Zakon.kz.
Как пишет mandynews, мост сломался под весом гостей прямо в момент перерезания красной ленточки.
Сооружение переломилось, когда мужчина в деловом костюме, рабочий в светоотражающем жилете и еще несколько человек стояли на нем.
— Mandy News (@MandyNews_) September 6, 2022
Bridge Collapses While Being Commissioned In Dr Congo pic.twitter.com/NrmwO7VB6Z
Когда конструкция обрушилась, местные жители помогли гостям выбраться на землю. Высота моста составляла около двух метров.
В результате инцидента никто не пострадал. Другие детали инцидента не сообщаются.
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