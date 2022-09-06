В Конго рухнул пешеходный мост во время церемонии его открытия

В Конго обрушился пешеходный мост во время торжественной церемонии его открытия вместе с гостями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет mandynews, мост сломался под весом гостей прямо в момент перерезания красной ленточки.

Сооружение переломилось, когда мужчина в деловом костюме, рабочий в светоотражающем жилете и еще несколько человек стояли на нем.

Bridge Collapses While Being Commissioned In Dr Congo pic.twitter.com/NrmwO7VB6Z September 6, 2022

Когда конструкция обрушилась, местные жители помогли гостям выбраться на землю. Высота моста составляла около двух метров.

В результате инцидента никто не пострадал. Другие детали инцидента не сообщаются.