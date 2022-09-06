Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Конго рухнул пешеходный мост во время церемонии его открытия

В Конго сломался мост во время его открытия Фото: скриншот видео
В Конго обрушился пешеходный мост во время торжественной церемонии его открытия вместе с гостями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет mandynews, мост сломался под весом гостей прямо в момент перерезания красной ленточки.

Сооружение переломилось, когда мужчина в деловом костюме, рабочий в светоотражающем жилете и еще несколько человек стояли на нем.

Когда конструкция обрушилась, местные жители помогли гостям выбраться на землю. Высота моста составляла около двух метров.

В результате инцидента никто не пострадал. Другие детали инцидента не сообщаются.

Читайте также

Небольшой табун лошадей погиб под колесами поездов в Павлодарской области

Житель Узбекистана пытался вывезти из Казахстана 25 тысяч долларов

Огонь со склона гор подбирается к частным домам в Алматы

Лариса Черненко
Конго
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шум
Жительница Алматы нашла действенный способ успокоить шумных соседей
похищение девушка полиция Алматы
"Санта-Барбара" по-алматински: похищенная девушка сделала обращение
министр комментарий цена сахар Казахстан
Жумангарин сказал, какой должна быть цена на сахар
срок уплаты налога на имущество истекает 1 октября
Налог на имущество и землю нужно уплатить до 1 октября
Казахстан предметы школа часы увеличение
Часы преподавания четырех предметов увеличат в казахстанских школах
В Казахстане пересмотрят тарифы на электроэнергию
В Казахстане пересмотрят тарифы на электроэнергию
Застраховаться в ОСМС можно по-новому
В Казахстане изменили правила вступления в ОСМС
Курилы Япония Россия
Россия отменила соглашение с Японией по Курилам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления