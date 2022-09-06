Жительница Петропавловска торговала трамадолом из-под полы

Фото: ДП СКО

В Северо-Казахстанской области с 5 сентября полицейские работают в режиме оперативно-профилактического мероприятия "Дармек", в первый же день которого выявили факт незаконной продажи лекарственного препарата "трамадол", сообщает Zakon.kz.

Торговлей из-под полы занималась 34-летняя ранее судимая наркозависимая жительница Петропавловска. По месту жительства у нее были изъяты 160 таблеток и 57 капсул "трамадола". Как выяснилось, лекарства она получила от врача одного из медицинских учреждений, который получил препарат по рецепту пациента. И.о. начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Иван Терзиди Материалы по данным фактам переданы в административный суд по статье 424 Кодекса РК об административных правонарушениях "Незаконная медицинская или фармацевтическая деятельность". ОПМ "Дармек" продлится до 9 сентября. Читайте также "Санта-Барбара" по-алматински: похищенная девушка сделала обращение Как оформить гражданство Казахстана или выйти из него Бармен одного из ночных клубов Алматы продавала мефедрон

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