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В салонах красоты можно заразиться венерическими заболеваниями – врач

половыми инфекциями можно заразиться в общественных местах Фото: Zakon.kz
Риск заразиться венерическим заболеванием есть у клиентов салонов красоты. Об этом сообщила российский врач акушер-гинеколог Елена Ермолаева, передает Zakon.kz.

По ее словам, сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С могут передаваться через половой акт, внутриутробно от матери ребенку, а также при использовании нестерильных игл для инъекций, пишут "Известия".

Поэтому риск заразиться венерическим заболеванием есть у пациентов медучреждений, клиентов салонов красоты и частных мастеров.

Инфицирование вирусом папилломы человека может происходить во время поцелуя, а также во время родов плод может инфицироваться, если у женщины имеются генитальные бородавки. Генитальный герпес может передаваться при близком соприкосновении кожи с кожей, поскольку на поверхности тела всегда есть микроскопические повреждения, — сказала врач.

При этом, по словам Ермолаевой, возбудители инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), нестойки во внешней среде, поэтому ими нельзя заразиться в бане и бассейне, в общественном транспорте, через стульчак унитаза, через лежак на пляже.

Согласно международным исследованиям, есть вероятность передачи некоторых вирусов бытовым путем через полотенца, постельное белье, зубные щетки, мочалки и нижнее белье. Но это возможно только при очень плотном соприкосновении слизистых оболочек здорового человека с зараженной поверхностью и при условии, что вирус на этой самой поверхности смог сохраниться, а для этого нужна среда, схожая с организмом человека: температура, влажность. Если этой среды нет — вирус погибает практически моментально, — добавила специалист.

Как отметила Елена Ермолаева, ИППП опасны прежде всего осложнениями, и в случае, если их вовремя не выявить и не вылечить, могут быть такие последствия, как бесплодие, импотенция, поражение внутренних органов и нервной системы.

Опасность в том, что инкубационный период таких заболеваний может длиться до трех месяцев. Поэтому главная профилактика — это ежегодно сдавать лабораторные анализы и обращаться к врачу при первых же симптомах, — пояснила врач.

В заключение специалист рекомендовала не пренебрегать индивидуальными бытовыми предметами: мочалка, полотенца, нижнее белье.

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