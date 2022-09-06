Алматинская область направила более 105 тонн продовольствия пострадавшим в Костанае

Из-за пожара в Костанайской области уничтожены 43 га леса, сгорели дома, люди потеряли имущество, получили ранения и ожоги. Из населенных пунктов эвакуированы около 1800 человек, передает Zakon.kz.

Ситуация сложилась очень сложная, соотечественникам помогают со всех уголков нашей страны.

Алматинская область не исключение, регион одним из первых поддержал инициативу и принял участие в оказании посильной помощи жителям Аулиекольского района.

Отмечается, что из региона в Костанайскую область отправились семь грузовых машин с гуманитарной помощью общим весом более 105 тонн.

За несколько дней одними из первых пришли на помощь соотечественникам акимат Алматинской области, волонтеры, молодежь, предприниматели и неравнодушные граждане. Помимо продуктов питания, были отправлены строительные материалы и средства личной гигиены.

По словам руководителя фронт-офиса Ерасыла Толымбекулы, акимат Алматинской области, поддерживая связь с фронт-офисом Костанайской области, собрал гуманитарный груз с необходимым социальным пакетом.

В такие трудные минуты казахстанцы проявляют солидарность. Казахстанцы, начиная от президента Касым-Жомарта Токаева, который лично встретился с семьями пострадавших и сказал, что каждая семья не останется без присмотра нашего правительства. Поддерживая народную акцию по помощи пострадавшим в Костанайской области, Алматинская область тоже вносит свою лепту. Это детские подгузники – 9 тыс. штук, строительные материалы – 10 тонн, из продуктов – подсолнечное масло, куриное мясо – 10 тонн, лапша – 3 тонны, лук – 7 тонн, рис и яблоки по 5 тонн и так далее. Кроме того, ряд госслужащих направили однодневную заработную плату. На данный момент из региона выехали две газели и четыре грузовые машины. Из числа волонтеров в Костанайскую область выехали 10 человек, – сказал он.