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Американский диплом будут получать студенты в СКО

обучение Фото: пресс-служба акимата СКО
По поручению президента Касым-Жомарта Токаева в стране проводится работа по открытию к 2025 году не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов, передает Zakon.kz.

В рамках данного поручения в СКО стартовала программа двудипломного обучения на базе СКУ имени М. Козыбаева совместно с Университетом Аризоны. Поприветствовать первокурсников специально приехала делегация Университета Аризоны во главе со старшим вице-президентом Лизл Фокс, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек и аким СКО Кумар Аксакалов.

открытие

Фото: пресс-служба акимата СКО

Сегодня важный этап в истории нашего университета. Стартовала программа двудипломного образования совместно с Университетом Аризоны. Это результат партнерства с одним из лучших вузов мира. Проведена кропотливая работа с зарубежными коллегами. Данный проект окажет мультипликативный эффект на развитие нашего региона. Кумар Аксакалов

обучение

Фото: пресс-служба акимата СКО

По новой международной программе набран первый курс из 170 студентов, которые поступили на специальные госгранты. Ежегодно по линии государства будет выделятся 500 грантов. Три года студенты будут учиться в нашем университете и один семестр в Аризоне. На выходе выпускники получат двойной диплом.

университет

Фото: пресс-служба акимата СКО

Наша область должна стать магнитом для притяжения молодых кадров со всей страны. Мы видим приток студентов из других регионов. По новой международной программе приехали учиться студенты из семи городов республики, – добавил глава региона.

обучение

Фото: пресс-служба акимата СКО

Улучшается инфраструктура. Завершается строительство современного учебно-лабораторного корпуса, в котором будут сосредоточены 68 научных, учебных и виртуальных лабораторий. Для университета строят три общежития на 1,4 тыс. мест.

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