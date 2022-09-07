Гроза, град и сильная жара ожидаются в Казахстане в среду

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане, Алматы и 11 областях страны на 7 сентября, передает Zakon.kz.

В Нур-Султане ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

В Алматы днем ожидается сильная жара +35.

В Актюбинской области ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. По области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области 15-20 м/с. В Актау ожидается гроза.

На западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35+38. В Усть-Каменогорске днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35+37.

Ночью на западе, севере, юге, днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, юге области 15-20, в северной половине области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, западе Абайской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35+38. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35+37.

На северо-западе Северо-Казахстанской области ночью ожидается сильный дождь. На юге, востоке области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный ночью на юге, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ветер северо-западный 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, юге Костанайской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный ночью на юге области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на юге области порывы 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, ночью на севере, западе 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, западе области порывы 25 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области и городе Конаеве днем ожидается сильная жара +35+37.