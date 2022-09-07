В Актау гвардеец удержал мужчину от прыжка с крыши
Фото: polisia.kz
Инцидент произошел в селе Атамекен около 12:15. Военнослужащий воинской части 3502 Национальной гвардии Арман Мурзамуратов возвращался домой после дежурства, сообщает Zakon.kz.
В какой-то момент гвардеец заметил 24-летнего мужчину на крыше жилого дома, который намеревался свести счеты с жизнью.
Я как обычно вышел с работы после дежурства и направился в сторону дома. Вдруг услышал крики о том, что на крыше дома стоит парень и намеревается спрыгнуть вниз. Незамедлительно я поднялся на крышу и через окошко технического этажа вышел на карниз крыши. Подойдя к парню, крепко схватил его за руку и потянул в безопасное место. Ефрейтор Арман Мурзамуратов
После военнослужащий сообщил о данном случае в отдел полиции.
О причинах попытки суицида не сообщается.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
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