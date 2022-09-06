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Тренера арестовали по подозрению в изнасиловании 5-летней спортсменки в Актау

авто, полиция, задержание Фото: Zakon.kz
Полиция возбудила уголовное дело после заявления матери пострадавшей. По словам родителей, сначала они заметили странное поведение ребенка, а после расспросов девочка рассказала подробности, передает Zakon.kz.

Малышка призналась, сообщает телеканал "Астана", что наставник назвал происходящее "тайной" и она четко следовала его инструкциям.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 124 УК РК "Развращение малолетних".

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как отмечается, воспитанники публикуют в соцсетях видеообращения, а их родители заявляют, что не верят в произошедшее. Пользователи выдвигают версии, что юношу подставили, и рассказывают о имевшем место нападении на него неизвестных.

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