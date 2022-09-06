Ситуация в Украине: В Николаеве ввели карточки на хлеб, Херсон переходит на систему росзаконодательства

Российский рынок покинули 600 международных компаний – глава МИД ФРГ Бербок.

РФ ведет работу с ООН по доступу российской сельхозпродукции на мировые рынки – глава МИД РФ Лавров.

Херсонская область Украины полностью переходит на систему российского законодательства – представитель региона Стремоусов.

Верховный суд Украины запретил деятельность в стране "Партии Шария", которая считается пророссийской.

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС. В документе говорится, что есть необходимость в мерах по предотвращению ядерной аварии.

Еврокомиссия утвердила приостановку соглашения с РФ об упрощении выдачи виз. Рассмотрение заявлений от россиян на выдачу виз в страны ЕС будет длиться до полугода, визовые сборы вырастут более чем в два раза, а сам процесс подачи документов станет сложнее – еврокомиссар по внутренним делам Йоханссон.