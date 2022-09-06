Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: В Николаеве ввели карточки на хлеб, Херсон переходит на систему росзаконодательства

Украина Фото: pixabay
Координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко заявила о том, что в украинском городе Николаеве для получения бесплатного хлеба ввели карточки, передает Zakon.kz.

  • Российский рынок покинули 600 международных компаний – глава МИД ФРГ Бербок.

  • РФ ведет работу с ООН по доступу российской сельхозпродукции на мировые рынки – глава МИД РФ Лавров.

  • Херсонская область Украины полностью переходит на систему российского законодательства – представитель региона Стремоусов.

  • Верховный суд Украины запретил деятельность в стране "Партии Шария", которая считается пророссийской.

  • МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС. В документе говорится, что есть необходимость в мерах по предотвращению ядерной аварии.

  • Еврокомиссия утвердила приостановку соглашения с РФ об упрощении выдачи виз. Рассмотрение заявлений от россиян на выдачу виз в страны ЕС будет длиться до полугода, визовые сборы вырастут более чем в два раза, а сам процесс подачи документов станет сложнее – еврокомиссар по внутренним делам Йоханссон.

  • Испания готовится к худшему, а именно к полному прекращению поставок газа из РФ, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

Читайте также

Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР

Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании

В Индонезии прошли протесты из-за роста цен на топливо

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз ООН Испания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шум
Жительница Алматы нашла действенный способ успокоить шумных соседей
похищение девушка полиция Алматы
"Санта-Барбара" по-алматински: похищенная девушка сделала обращение
министр комментарий цена сахар Казахстан
Жумангарин сказал, какой должна быть цена на сахар
срок уплаты налога на имущество истекает 1 октября
Налог на имущество и землю нужно уплатить до 1 октября
Казахстан предметы школа часы увеличение
Часы преподавания четырех предметов увеличат в казахстанских школах
В Казахстане увеличат выплаты по потере работы
В Казахстане увеличат выплаты по потере работы
Застраховаться в ОСМС можно по-новому
В Казахстане изменили правила вступления в ОСМС
В Казахстане пересмотрят тарифы на электроэнергию
В Казахстане пересмотрят тарифы на электроэнергию
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления