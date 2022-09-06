Фейк о пожаре в фитнес-клубе Шымкента развенчали в МЧС

В соцсетях распространяется видео, что в городе горит фитнес-клуб "Мадейра". В пресс-службе МЧС рассказали, что данная информация не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

Дым на видеосюжете виден с пожара, произошедшего 6 сентября в 16:43 в мебельном цехе. Площадь пожара составила 150 кв. м. На открытой территории горела сухая трава и пеноплекс.

Пожар потушен силами ДЧС.

Пострадавших нет.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором виден дым в горах Алматы. В пресс-службе городского департамента по чрезвычайным ситуациям рассказали, что предварительная площадь пожара – 1,5 га.

Позже стало известно, что огонь подбирался к частным домам, однако спасателям удалось локализовать угрозу.

Едва в 18:56 было потушено горение сухостоя на склонах горы Кенсай, пожарные были вынуждены ехать на второй схожий вызов к горе Кок-Тобе. Затем ранг пожара был повышен, наращивались силы и средства служб взаимодействия города. В 20:35 пожар потушили, не допустив распространения огня на смотровую площадку и парк "Кок-Тобе".