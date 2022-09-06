Двух пешеходов сбили в Алматы

Фото: Zakon.kz

Авария произошла по улице Ауэзова около 20:17. Обоих пострадавших доставили в больницу, но после осмотра отпустили, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал начальник Управления дознания ДП по городу Алматы Олжас Шарипов, водитель, управляя авто марки Toyota, двигался по городу в северном направлении. В какой-то момент два пешехода решили перейти дорогу в неположенном месте. Водитель не успел среагировать и допустил наезд. В результате пострадавшие получили телесные повреждения. Материал принят в производство сотрудниками УП Алмалинского района. Читайте также Алматинцы заявляют, что предгорье Кок-Тобе подожгли

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