Сестры пытались решить квартирный спор через Токаева

Сын одной из сестер, которые не смогли поделить дом после смерти отца, обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Zakon.kz.

Господин Шарафутдинов заявил о том, что сотрудники акимата подделали подписи на документах, из-за чего суды вынесли решения, и он потерял дом своего дедушки.

Однако в пресс-службе Костанайского областного суда рассказали совсем другую историю.

Как выяснилось, скончавшийся Маливец еще в 1984 году подарил спорный дом в 90 кв. м старшей дочери - Л. Бережецкой. Отметим, что женщина живет в России. Через 10 лет Бережецкой было предоставлено право пожизненного наследуемого владения на занятый домом участок для ведения личного подсобного хозяйства.

Чуть ранее женщина разрешила своей младшей сестре Шарафутдиновой проживать в доме, но в 1991 году передумала и выселила черед суд.

В 2003 году умер отец сестер. Через 15 лет Бережецкая получила госакт на право частной собственности на участок.

Шарафутдинова обо всем знала. Но еще через три года обратилась в суд с иском к Бережецкой о признании права собственности на дом. Позже сама просила оставить иск без рассмотрения, отозвав его.

В 2020-м дом был продан Айкадамовой за 3,5 млн тенге. Но Шарафутдинова не впустила в дом покупателя, которая обратилась в суд с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения и выселении Шарафутдиновых, - говорится в сообщении.

Шарафутдинова направила встречный иск о признании договора купли-продажи недействительным. Истец посчитала, что ее сестра не имеет права владеть домом с участком в Казахстане, т.к. является иностранной гражданкой. Но в Земельном кодексе такого запрета нет.

Суд с выездом на место установил, что Шарафутдиновы не проживают в спорном доме, зарегистрированы по другому адресу. Дом долгое время пустует, находится в заброшенном состоянии. Это подтверждается фотографиями, показаниями соседей, рапортом участкового инспектора и актом судебного пристава. Пресс-служба Костанайского областного суда

Договор дарения – основание возникновения права собственности у Бережецкой – Шарафутдинова не оспаривала.

Суд удовлетворил иск Айкадамовой и выселил Шарафутдиновых. Это решение суда в апреле 2021-го апелляция оставила в силе. Пыталась младшая сестра оспорить судебные акты, но со сроком опоздала на 4 месяца.

В связи с чем и Верховный суд возвратил ходатайство Шарафутдиновой о пересмотре судебных актов.