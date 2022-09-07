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Рекламу мяса запретили в городе в Нидерландах

Нидерланды реклама мяса Фото: pixabay
Харлем, расположенный к западу от Амстердама и имеющий население около 160 000 человек, введет запрет с 2024 года. Власти считают, что потребление мяса способствует климатическому кризису, сообщает Zakon.kz.

Харлем (Нидерланды) стал первым в мире городом, где решили запретить рекламу мяса в общественных местах. Местные власти хотят снизить влияние животноводства на климат, сообщает The Guardian.

Запрет вступит в силу с 2024 года. Рекламу мяса нельзя будет размещать в автобусах, приютах и на экранах в общественных местах.

Авторы инициативы объяснили, что не хотят рассказывать общественности о климатическом кризисе, при этом побуждая их покупать продукты, которые ему способствуют.

Мы не говорим о том, что люди пекут и жарят на собственной кухне. Если они хотят продолжать есть мясо, то хорошо. Но мы не можем рассказывать людям о климатическом кризисе и побуждать их покупать продукты, которые являются частью его причины. Член совета от партии GroenLinks Зигги Клазес

Исследования Гринпис показывают, что для достижения цели ЕС по чистому нулевому уровню выбросов к 2050 году потребление мяса должно быть сокращено до 24 кг на человека в год по сравнению с текущим средним показателем в 82 кг. В Нидерландах показатель составляет 75,8 кг.

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