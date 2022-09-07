В два раза увеличился суточный прирост заболевших COVID-19 в Казахстане
Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 154 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 62,
в Алматы – 29,
в Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 27,
в Актюбинской области – 11,
в Жетысуской области – 3,
в Атырауской области – 8,
в ВКО – 12,
в Абайской области – 9,
в Жамбылской области – 3,
в ЗКО – 20,
в Карагандинской области – 40,
в Улытауской области – 5,
в Костанайской области – 39,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 11,
в Павлодарской области – 12,
в СКО – 26,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 390 587 случаев.
756 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 18,
в Алматы – 50,
в Актюбинской области – 148,
в Алматинской области – 18,
в Жетысуской области – 11,
в Атырауской области – 2,
в ВКО – 4,
в Абайской области – 56,
в Жамбылской области – 141,
в ЗКО – 49,
в Карагандинской области – 61,
в Улытауской области – 5,
в Мангистауской области – 10,
в Павлодарской области – 42,
в СКО – 141.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 360 605 человек.