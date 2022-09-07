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В два раза увеличился суточный прирост заболевших COVID-19 в Казахстане

Коронавирус в Казахстане 6 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 6 сентября сообщили в МВК. Больше всего заболевших – в Нур-Султане, Карагандинской и Костанайской областях, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 154 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 62,

  • в Алматы – 29,

  • в Шымкенте – 2,

  • в Акмолинской области – 27,

  • в Актюбинской области – 11,

  • в Жетысуской области – 3,

  • в Атырауской области – 8,

  • в ВКО – 12,

  • в Абайской области – 9,

  • в Жамбылской области – 3,

  • в ЗКО – 20,

  • в Карагандинской области – 40,

  • в Улытауской области – 5,

  • в Костанайской области – 39,

  • в Кызылординской области – 2,

  • в Мангистауской области – 11,

  • в Павлодарской области – 12,

  • в СКО – 26,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 390 587 случаев.

756 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 18,

  • в Алматы – 50,

  • в Актюбинской области – 148,

  • в Алматинской области – 18,

  • в Жетысуской области – 11,

  • в Атырауской области – 2,

  • в ВКО – 4,

  • в Абайской области – 56,

  • в Жамбылской области – 141,

  • в ЗКО – 49,

  • в Карагандинской области – 61,

  • в Улытауской области – 5,

  • в Мангистауской области – 10,

  • в Павлодарской области – 42,

  • в СКО – 141.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 360 605 человек.

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