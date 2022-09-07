В два раза увеличился суточный прирост заболевших COVID-19 в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 6 сентября сообщили в МВК. Больше всего заболевших – в Нур-Султане, Карагандинской и Костанайской областях, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 154 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 62,

в Алматы – 29,

в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 27,

в Актюбинской области – 11,

в Жетысуской области – 3,

в Атырауской области – 8,

в ВКО – 12,

в Абайской области – 9,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 20,

в Карагандинской области – 40,

в Улытауской области – 5,

в Костанайской области – 39,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 11,

в Павлодарской области – 12,

в СКО – 26,

в Туркестанской области – 3. Всего в стране подтверждено 1 390 587 случаев. 756 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 18,

в Алматы – 50,

в Актюбинской области – 148,

в Алматинской области – 18,

в Жетысуской области – 11,

в Атырауской области – 2,

в ВКО – 4,

в Абайской области – 56,

в Жамбылской области – 141,

в ЗКО – 49,

в Карагандинской области – 61,

в Улытауской области – 5,

в Мангистауской области – 10,

в Павлодарской области – 42,

в СКО – 141. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 360 605 человек. Читайте также Марат Башимов стал новым председателем Общественного совета Антикоррупционной службы Рекламу мяса запретили в городе в Нидерландах Джастин Бибер отменил мировой тур из-за проблем со здоровьем

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