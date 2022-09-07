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Пленарное заседание Мажилиса – 7 сентября 2022 года

Пленарное заседание Мажилиса – 7 сентября 2022 года Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты подготовят заключения по проектам законов:

  • О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон РК "О введении в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".

  • О профессиональных квалификациях.

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам профессиональных квалификаций.

  • О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации.

  • О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов.

  • О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РК по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей.

Также рассмотрят проекты конституционных законов:

  • О Конституционном суде РК (первое чтение).

  • Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан (первое чтение).

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года (первое чтение).

  • О прокуратуре (первое чтение).

Проекты законов:

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года (первое чтение).

  • О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях (первое чтение).

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии и культуры.

Также рассмотрят вопрос об избрании депутатов Мажилиса Парламента РК в состав совместной комиссии Палат Парламента РК по Регламенту Парламента РК.

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