Пленарное заседание Мажилиса – 7 сентября 2022 года
Депутаты подготовят заключения по проектам законов:
О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон РК "О введении в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".
О профессиональных квалификациях.
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам профессиональных квалификаций.
О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации.
О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов.
О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РК по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей.
Также рассмотрят проекты конституционных законов:
О Конституционном суде РК (первое чтение).
Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан (первое чтение).
О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года (первое чтение).
О прокуратуре (первое чтение).
Проекты законов:
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года (первое чтение).
О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях (первое чтение).
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии и культуры.
Также рассмотрят вопрос об избрании депутатов Мажилиса Парламента РК в состав совместной комиссии Палат Парламента РК по Регламенту Парламента РК.