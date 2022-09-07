Пленарное заседание Мажилиса – 7 сентября 2022 года

О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон РК "О введении в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".

О профессиональных квалификациях.

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам профессиональных квалификаций.

О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации.

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов.