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Марат Башимов стал новым председателем Общественного совета Антикоррупционной службы

Марат Башимов Фото: Антикоррупционная служба
На внеочередном заседании Общественного совета Агентства по противодействию коррупции переизбран председатель совета. Им стал Марат Башимов, сообщает Zakon.kz.

Марат Башимов родился 12 июня 1966 года в Усть-Каменогорске. По образованию – историк, юрист. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Он является членом Национального совета общественного доверия при Президенте РК и председателем Комиссии по вопросам помилования и заместителем председателя экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте РК.

Ранее данную должность занимал председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан" Дархан Кыдырали, который сложил с себя полномочия в связи с назначением на другую должность.

2 сентября Дархан Кыдырали был назначен министром информации.

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