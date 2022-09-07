Марат Башимов стал новым председателем Общественного совета Антикоррупционной службы

На внеочередном заседании Общественного совета Агентства по противодействию коррупции переизбран председатель совета. Им стал Марат Башимов, сообщает Zakon.kz.

Марат Башимов родился 12 июня 1966 года в Усть-Каменогорске. По образованию – историк, юрист. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Он является членом Национального совета общественного доверия при Президенте РК и председателем Комиссии по вопросам помилования и заместителем председателя экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте РК.

Ранее данную должность занимал председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан" Дархан Кыдырали, который сложил с себя полномочия в связи с назначением на другую должность.

2 сентября Дархан Кыдырали был назначен министром информации.