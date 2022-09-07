Курсы валют на 7 сентября в обменных пунктах Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 7 сентября 2022 года (на 9:20), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 472,47 (-0,16) тенге, евро – 470,2 (+1,3) тенге, российского рубля – 7,79 (+0,07) тенге. Нур-Султан Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 477 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,5 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 478 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 469 тенге, продажи – 475 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,65 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 475 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,35 тенге, продажи – 7,45 тенге. Читайте также Нацбанк выпустил в обращение новые коллекционные монеты Более 3,6 млрд тенге выделят из бюджета на выплаты призерам летних Сурдлимпийских игр Курс доллара стабилизировался на торгах 6 сентября

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