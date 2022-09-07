Курсы валют на 7 сентября в обменных пунктах Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 472,47 (-0,16) тенге, евро – 470,2 (+1,3) тенге, российского рубля – 7,79 (+0,07) тенге.
Нур-Султан
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 477 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,5 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 478 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 469 тенге, продажи – 475 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,65 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 475 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,35 тенге, продажи – 7,45 тенге.