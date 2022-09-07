Глава Минюста объяснил порядок обращений в Конституционный суд
Порядок рассмотрения обращений Конституционным судом будет включать в себя пять этапов. Первое – предварительное рассмотрение обращений аппаратом Конституционного суда. Второе – принятие обращения к конституционному производству. Третье – подготовка материалов для рассмотрения обращения на заседании Конституционного суда. Четвертое – проведение заседания по рассмотрению обращения. И последний этап – принятие окончательного решения.Министр юстиции Канат Мусин
По его словам, обращение будет допустимым, если предварительное обращение лица в суд не приведет к иному применению закона.
Министр отметил, что такой подход позволит полноценно осуществлять производство по обращениям граждан.
2 сентября сообщалось, что депутаты начали рассматривать проекты законов, разработанных по поручению президента, в частности, речь идет о Конституционном законе РК "О Конституционном суде РК".
Как сообщала ранее вице-министр юстиции Алма Муканова, целями проекта Конституционного закона являются реализация внесенных изменений в Конституцию республики в части преобразования Конституционного совета в Конституционный суд, усиления правозащитных институтов государства, обеспечения строгого соблюдения положений Основного закона и расширения доступа граждан к конституционному контролю.