Глава Минюста объяснил порядок обращений в Конституционный суд

На заседании в Мажилисе министр юстиции Канат Мусин рассказал, что порядок рассмотрения обращений Конституционным судом будет включать в себя пять этапов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Порядок рассмотрения обращений Конституционным судом будет включать в себя пять этапов. Первое – предварительное рассмотрение обращений аппаратом Конституционного суда. Второе – принятие обращения к конституционному производству. Третье – подготовка материалов для рассмотрения обращения на заседании Конституционного суда. Четвертое – проведение заседания по рассмотрению обращения. И последний этап – принятие окончательного решения. Министр юстиции Канат Мусин

По его словам, обращение будет допустимым, если предварительное обращение лица в суд не приведет к иному применению закона.

Министр отметил, что такой подход позволит полноценно осуществлять производство по обращениям граждан.

2 сентября сообщалось, что депутаты начали рассматривать проекты законов, разработанных по поручению президента, в частности, речь идет о Конституционном законе РК "О Конституционном суде РК".