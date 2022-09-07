Безработной молодежи стало меньше в Павлодарской области

В Павлодарской области число представителей молодежи NEET снизилось на 6%, а уровень молодежной безработицы – на 0,5%. Об этом стало известно из отчета акима Абылкаира Скакова перед депутатами маслихата.

Всего с начала года в области создали около 15 тысяч рабочих мест, 58% из них – постоянные.

Особое внимание в Программе действий, разработанной после январских событий, уделено молодежи NEET. Для ее обучения и трудоустройства были открыты центры актуальных профессий. На сегодня там помощь в виде стажировок, курсов и постоянной работы получили более 1800 человек. Число молодых людей NEET снизилось на 6%, уровень молодежной безработицы – на 0,5%. Абылкаир Скаков

Отчитываясь об экономическом развитии области, Скаков в том числе отметил 7,5-процентный рост инвестиций в основной капитал. Их объем за семь месяцев составил более 303 миллиардов тенге. В этом году в регионе начаты сразу 70 инвестпроектов, 17 из которых уже запущены.

Всего пакет инвестпроектов до 2025 года оценивается в 2 триллиона тенге, предполагаемое число новых рабочих мест – 9961, – отчитался аким Павлодарской области. – По структуре инвестиций хотелось бы остановиться на вложениях в агропромышленный комплекс. С начала года они выросли на 10%. Этому особо способствует развитие орошаемого земледелия, площадь которого в этом году должна достичь уже 143 тысяч гектаров.

По словам Абылкаира Скакова, орошение дает мультипликативный эффект, в том числе в виде увеличения и диверсификации посевных площадей, роста мясного и молочного животноводства.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Уважаемые депутаты, экономическая ситуация в области под постоянным контролем. Мы прилагаем все усилия для оперативного реагирования на возникающие вызовы и реализацию поставленных главой государства задач. Также готовы к непосредственному участию в объявленных президентом в Послании структурных экономических преобразованиях, – обратился аким к депутатам.

Абылкаир Скаков также отчитался о социальных инициативах акимата Павлодарской области. В частности, почти вдвое выросло финансирование горячего питания в школах, организован бесплатный проезд в общественном транспорте для всех школьников в городах области, а также начата масштабная работа по расширению инфраструктуры для реабилитации детей с особыми потребностями.