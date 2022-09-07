Новые виды виз появятся в Казахстане
Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения, новые визы появятся в рамках реализации Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября, где также был представлен новый пакет мер по повышению эффективности миграционной политики страны.
В рамках новой Концепции миграционной политики на предстоящие 5 лет будет предусмотрено внедрение в республике виз для ценных навыков и инвестиционных виз, предусматривающих особые условия для получающих их иностранцев.Минтруда
В частности, планируется разработать механизм привлечения 100 лучших иностранных специалистов по часто привлекаемым и одновременно дефицитным для Казахстана профессиям. Эти специалисты станут трансфером знаний и будут готовить казахстанцев, занятых на производстве.
Для них будет введена "Виза для ценных навыков" с видом на жительство и сформирован регулярно обновляемый Рейтинг ценных навыков (дефицитные профессии и специальности) для опережающей подготовки казахстанских кадров.
Кроме того, в проекте новой Концепции изменят подходы к бизнес-иммиграции. В частности, предлагается пересмотреть условия получения инвестиционных и деловых виз для иностранных бизнесменов, которые инвестировали 300 тыс. долларов в экономику Казахстана.
"Инвестиционная виза" будет давать право на 10-летний вид на жительство. Владелец визы сможет регистрировать бизнес, владеть собственностью, проводить финансовые операции.Минтруда
Как считают в Минтруда, это сделает более реалистичной цель привлечения в Казахстан до 100 бизнесменов-инвесторов в год, особенно в области развития креативной индустрии.
Кроме того, в Концепции будет предусмотрено:
расширение страновой образовательной инфраструктуры через вовлечение ведущих зарубежных образовательных учреждений в программу академической мобильности и дальнейшее развитие практики двухдипломного образования;
привлечение 100 лучших преподавателей по востребованным специальностям и ученых по востребованным технологиям. Для иностранных ученых и преподавателей будут предусмотрены долгосрочные (до 10 лет) «Научно-педагогические визы» с предоставлением права получения вида на жительство, а в последующем и гражданства Казахстана.