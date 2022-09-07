Новые виды виз появятся в Казахстане

В Казахстане для привлечения лучших иностранных специалистов введут новые виды виз, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения, новые визы появятся в рамках реализации Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября, где также был представлен новый пакет мер по повышению эффективности миграционной политики страны.

В рамках новой Концепции миграционной политики на предстоящие 5 лет будет предусмотрено внедрение в республике виз для ценных навыков и инвестиционных виз, предусматривающих особые условия для получающих их иностранцев. Минтруда

В частности, планируется разработать механизм привлечения 100 лучших иностранных специалистов по часто привлекаемым и одновременно дефицитным для Казахстана профессиям. Эти специалисты станут трансфером знаний и будут готовить казахстанцев, занятых на производстве.

Для них будет введена "Виза для ценных навыков" с видом на жительство и сформирован регулярно обновляемый Рейтинг ценных навыков (дефицитные профессии и специальности) для опережающей подготовки казахстанских кадров.

Кроме того, в проекте новой Концепции изменят подходы к бизнес-иммиграции. В частности, предлагается пересмотреть условия получения инвестиционных и деловых виз для иностранных бизнесменов, которые инвестировали 300 тыс. долларов в экономику Казахстана.

"Инвестиционная виза" будет давать право на 10-летний вид на жительство. Владелец визы сможет регистрировать бизнес, владеть собственностью, проводить финансовые операции. Минтруда

Как считают в Минтруда, это сделает более реалистичной цель привлечения в Казахстан до 100 бизнесменов-инвесторов в год, особенно в области развития креативной индустрии.

Кроме того, в Концепции будет предусмотрено: