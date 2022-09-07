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Нур-Султан оказался на 49-м месте в мировом рейтинге по загрязнению воздуха

рейтинг, города Фото: pixabay
В рейтинге среди 94 крупных городов мира по качеству воздуха Нур-Султан расположился на 49-м месте. Таковы данные портала iqair.com по замерам загрязнения атмосферы на 10:30 7 сентября, сообщает Zakon.kz.

Показатель AQI 45 соответствует уровню "хорошо". Концентрация PM2.5 в Нур-Султане в 2,2 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

В десятку городов по самому загрязненному воздуху вошли Лахор (Пакистан), Ханой (Вьетнам), Джакарта (Индонезия), Кувейт сити (Кувейт), Ухань (Китай), Дели (Индия), Карачи (Пакистан), Шанхай (Китай), Красноярск (Россия), Лима (Перу).

В целом показатели у Нур-Султана неплохие, пишет energyprom.kz. Рейтинг обновляется в реальном времени, позиции городов непостоянны.

Что же касается среднегодовых – и особенно помесячных – данных, то для Нур-Султана здесь все не слишком оптимистично. Так, в 2021 году средний уровень загрязнения воздуха частицами PM2.5 в столице Казахстана составлял 22 мкг / куб. м.

Нур-Султан

Фото: iqair.com

Однако если в летние месяцы (июнь-июль) показатель опускался до вполне приемлемых 8,1-9,1 мкг / куб. м, то в наиболее холодном январе он достигал 55,8 мкг / куб. м, что соответствует уровню высокой опасности для здоровья населения.

Среди крупных городов Казахстана самый грязный воздух в Караганде: среднегодовой уровень концентрации PM2.5 в 2021 году составил сразу 75,5 мкг / куб. м.

Лучшие показатели среди городов зафиксированы в Чу. Там среднегодовой уровень загрязнения PM2.5 в 2021 году составил всего 1,5 мкг / куб. м.

 

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Ирина Лукичева
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