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В Казахстане продлили сроки перепрограммирования ККМ для предпринимателей

продлены сроки перепрограммирования ККМ Фото: pexels
Комитет государственных доходов в связи с обращения предпринимателей продлил срок перепрограммирования контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и передачи данных до 31 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.
Всем индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, применяющим контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и передачи данных, в срок до 31 декабря 2022 года необходимо завершить работы по перепрограммированию всех зарегистрированных ККМ. Комитет госдоходов МФ РК

Как отметили в КГД, с 1 января 2023 года иные Протоколы, отличные от 2.0.2, перестанут поддерживаться операторами фискальных данных.

Ранее говорилось о необходимости перепрограммирования контрольно-кассовых машин на протокол версии 2.0.2 в срок до 15 сентября 2022 года.

Перепрограммирование ККМ связано с тем, что в порядок их применения Налоговым кодексом внесены изменения и дополнения. Так, прием, хранение сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также их передача в налоговые органы производятся оператором фискальных данных (ОФД).

Совместно с разработчиками ККМ и операторами фискальных данных обновлен и утвержден единый Протокол передачи данных с ККМ на сервер ОФД по передаче сведений о денежных расчетах с ККМ.

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