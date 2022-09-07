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Осужденная впервые завоевала "золото" на областном турнире по тяжелой атлетике

Золотую медаль в областных соревнования по тяжелой атлетике завоевала осужденная в Костанайской области Фото: ДУИС по Костанайской области
Впервые осужденные приняли участие в Костанайском областном турнире по тяжелой атлетике. Золотую медаль завоевала осужденная, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДУИС по Костанайской области, женщина отбывает наказание в учреждении минимальной безопасности. Это ее крупная победа, и впервые в регионе осужденные продемонстрировали такой результат.

В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов со всей области, в составе которых были пять осужденных учреждения. Соревнования проходили в три этапа, в котором трое осужденных в итоге завоевали "золото", "серебро" и "бронзу".

"Такой шаг был предпринят в рамках повышения физического здоровья и адаптации осужденных в обществе с учетом возможности условий отбывания в учреждении №40", – сказал начальник учреждения Ахмет Шуленов.

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