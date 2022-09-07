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В Казахстане рассказали об изменениях в правилах легализации авто

авто легализация Казахстан правила Фото: pixabay
Касым-Жомарт Токаев, озвучивая Послание 1 сентября, поручил правительству провести легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Тогда президент подчеркнул, что стоимость платежей за первичную регистрацию и утилизацию не должна превышать 200-250 тысяч тенге.

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Как отмечено в публикации сайта Polisia.kz, уполномоченные госорганы и организации формируют поправки в законодательные акты, которые позволят гражданам провести легализацию ввезенных иностранных автомобилей на приемлемых для них условиях, а также вырабатывают механизмы ее проведения.

Уже проработаны вопросы обмена информацией между органами внутренних дел, государственных доходов и национальной безопасности (Пограничная служба) по всем транспортным средствам, ввезенным (въехавшим) в Казахстан до 1 сентября 2022 года.

Сведения по таким автомобилям, как сказано в сообщении, обобщаются МВД для исключения легализации авто, ввезенных после установленного срока.

Предварительно можно сказать, что кроме автомобилей, ввезенных в Казахстан после 1 сентября 2022 года, под легализацию не попадут автомобили, находящиеся в розыске по криминальным учетам, имеющие юридические или судебные обременения, не снятые в установленном порядке с учета в стране прежней регистрации, с правосторонним расположением органов управления, а также автомобили, не прошедшие полную таможенную очистку, либо владельцы которых не имеют регистрационных и правоустанавливающих документов.

Кроме того, в целях исключения регистрации "криминального" автотранспорта информация по всем легализуемым автомобилям будет сверяться с правоохранительными и таможенными органами стран прежней регистрации.

Ранее эксперты рассказали, как будет проходить процедура и какие авто все-таки выведут из тени.

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