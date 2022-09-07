Легендарный боксер дал свой прогноз на бой Головкина против Альвареса

Чемпион мира по 4-м версиям, знаменитый боксер Рой Джонс-младший, который в эти дни находится в Мексике, с нетерпением ждет трилогии GGG – Canelo. Он высказал свое мнение о финальном противостоянии двух боксеров, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба WBC, ветеран бокса считает, что возраст казахстанца является главным фактором будущего поединка, и это последняя возможность против "Канело". Рой советует Головкину выложить все свои силы в этой битве.

Противники атакуют Геннадия, поскольку он стареет и замедляется, он должен попытаться сдержать и парировать этот натиск. GGG было бы неплохо подражать некоторым стратегиям Бивола, а также позаимствовать его успешную тактику. Геннадий должен разумно перемещаться вокруг Альвареса и использовать свои навыки, чтобы умно драться. Головкин должен вытянуть из себя максимум, ведь это его последний шанс. Рой Джонсон-младший

Третий бой Сауля Альвареса и Геннадия Головкина состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). На кону титулы чемпиона мира WBA, WBC, IBF и WBO в 76,2 кг.