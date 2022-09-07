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Более 22,5 млн тенге заработали организаторы подпольного казино в Алматы

22,5 млн тенге заработали организаторы подпольного казино в Алматы Фото: unsplash
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Алматы завершено досудебное расследование в отношении группы лиц, которые незаконно организовали подпольное казино в банном комплексе, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства, шесть человек организовали и содержали незаконное игорное заведение азартных игр "Покер" вне мест, установленных законодательством, с извлечением дохода на сумму более 22,5 млн тенге.

На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий в заведении находились игроки, также обслуживающий персонал, обнаружены и изъяты игральные фишки, карты, другие атрибуты игры.Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, в казино была налажена система пропуска для проверенных клиентов.

Как сообщили в АФМ, приговором суда обвиняемые осуждены к различным срокам лишения свободы.

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