Касым-Жомарт Токаев поздравил Лиз Трасс

Президент Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Лиз Трасс с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, лидер Казахстана выразил уверенность в том, что в период пребывания Лиз Трасс на посту главы правительства Великобритания продолжит неуклонно двигаться по пути построения еще более процветающего и устойчивого государства.

Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, общих ценностях и приоритетах. Позвольте заверить Вас в моей готовности к тесному сотрудничеству с целью дальнейшего укрепления казахско-британского многопланового сотрудничества и координации подходов по актуальным глобальным вопросам, – говорится в телеграмме главы государства.

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку из-за скандала, вызванного пьяными домогательствами его протеже - заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера.

После отставки Джонсона в Великобритании прошли выборы премьер-министра, на которых с большим преимуществом над соперником – экс-министром финансов Риши Сунаком выиграла Лиз Трасс. За ее кандидатуру отдали голоса 81 326 рядовых членов, Риши Сунак, получил 60 399 голосов.

6 сентября Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании. Новая глава правительства пообещала вывести Великобританию из кризиса.