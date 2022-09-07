"Атлас рака": рак легких – самый распространенный в Казахстане. Что с этим делать

"Атлас рака" – глобальный источник информации об онкологической ситуации в 37 странах мира, созданный Американским онкологическим сообществом. Согласно "Атласу", именно рак – вторая причина смерти в Казахстане.

Но этих смертей можно избежать, если рассказывать населению о последствиях вредных привычек. Есть альтернативы для всего вредного, в том числе и для способов доставки никотина, при которых вред значительно снижен. Но насколько эта информация распространена? И почему Казахстан находится в таком положении в "Атласе"?

Разбираемся вместе с проектом "ниЖевред", а также доктором, экспертом концепции снижения вреда Гинтаутаусом Кентра и онкологом Нурланом Балтабековым.

В Казахстане почти четверть населения входит в категорию риска рака. Ежегодно у 35 000 казахстанцев развивается рак. Больше одной пятой части этих случаев – рак легких, то есть самый распространенный вид онкологии: вероятность умереть от него в Казахстане выше, чем от других разновидностей онкозаболеваний.

Причиной рака легких в 80% случаев является курение, – объясняет доктор Кентра, – а конкретно – дым, который курящий вдыхает в процессе. Табачный дым содержит более 7000 химических соединений, из которых около 70 являются канцерогенами.

Эти факты также находят отражение в данных "Атласа рака". Казахстан находится в зоне наивысшей опасности рака легких – республика там значится с самым большим индексом – 40,4+ (по шкале, в которой минимальный индекс – 10). Почти 40% населения Казахстана курит, и именно курение названо одним из основных факторов риска онкологии согласно данным сайта.

Эту информацию также подтверждает онколог Нурлан Балтабеков. По его данным, курение виновато в 60% всех видов рака по стране. По мнению онколога, главной причиной этого действительно является курение, но вина есть и в других факторах. Очень важно, по его мнению, соблюдать сбалансированное питание и избегать консервированных продуктов. Онколог также рекомендует не забывать про регулярные осмотры у врача-онколога, включая посещение смотровых и скрининговых осмотров, как профилактику болезни, ведь при ранней диагностике шанс победить рак всегда выше.

Фото: данные из "Атласа рака"

Проблема в том, что бросить курить намного сложнее, чем кажется.

Привычка курения формируется чаще в молодом возрасте, и отказаться от нее – большая проблема для человека курящего. Согласно опросу взрослого населения о потреблении табака (GATS) в Казахстане, 20,4% взрослого населения (2,7 млн взрослых) являются курильщиками. Виной тому – никотин, который вызывает зависимость – по механизму такую же, как и при употреблении наркотических препаратов. Однако сам никотин, хотя и вызывает ряд заболеваний, не вызывает рак. Доктор Кентра

Именно по этой причине, по мнению доктора Кентра, тотальный запрет на курение не сработает – лучше применить концепцию снижения вреда.

В рамках этой концепции было предложено тем, кто не может или не хочет отказаться от курения, перейти на менее вредную альтернативу. Сегодня такой альтернативой являются системы нагревания табака, где отсутствует процесс горения, благодаря чему в организм поступает никотин, при этом не образуются продукты горения, содержащие опасные вещества, которые являются причиной возникновения многих опасных заболеваний, в том числе и рака. Доктор Кентра

При сравнении систем нагревания табака с традиционными сигаретами было установлено, что электронные устройства на 95% менее вредны, чем традиционные сигареты. К сожалению, на сегодняшний день в Казахстане очень низкая информированность населения об альтернативной, менее вредной продукции для здоровья. Не существует государственной программы по концепции снижения вреда от никотина, хотя уже имеется положительный опыт в ряде стран, таких как Великобритания и Япония.

Во многом эту идею подтверждает Нурлан Балтабеков. Конкретнее, он призывает обеспечить поликлиники эндоскопическим, рентгенологическим и гистологическим оборудованием. Со стороны правительства важно заниматься информированием населения о рисках рака (в том числе тех, что описаны в "Атласе рака"). Со стороны пациентов же важно регулярно проходить обследования, чтобы выявить рак как можно раньше, если он присутствует.

Больше об альтернативах, снижающих вред от курения, можно прочитать на сайте проекта "ниЖевред".