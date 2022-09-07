Студенты Нур-Султана обсудили Послание главы государства

Рынок труда, образовательные кредиты, реформы в сфере образования. Эти актуальные вопросы из Послания президента обсудили столичные студенты. Молодые активисты отмечают: реализация программного документа улучшит жизнь всех казахстанцев.

В обсуждении приняли участие заместитель акима Нур-Султана Есет Байкен, руководитель Управления внутренней политики города Даурен Бабамуратов, активист, продюсер Азат Абыкен, представители молодежных организаций и студенты столичных вузов.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Столичная молодежь обсудила предстоящие реформы, которые в своем Послании анонсировал глава государства. Молодые люди обратили внимание на инициативы президента, которые касаются цифровизации, развития бизнеса и человеческого капитала. Говорят, готовы приложить максимум усилий, чтобы внести свой вклад в общее дело. Студенты и учащие колледжей хорошо понимают, что и перед ними стоит большая ответственность.

Первого сентября вся наша семья сидела и смотрела Послание президента Касым-Жомарта Токаева. Есть очень много моментов, которые мне хотелось бы выделить. Для меня было невероятно важно выступление, которое действительно способствует развитию Казахстана в будущем, в котором будет комфортно жить всем. Глава государства упомянул все важные аспекты: проблемы медицины, развитие хозяйства и, конечно же, уменьшение пенсионного возраста. Студентка колледжа Аружан Тусупова

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Студенты особо отметили подход к доступности образования. С повышением качества стоимость обучения в вузах будет расти, поэтому президент предлагает распределять дифференцированные гранты: по итогам ЕНТ от 30 до 100%. А также давать льготные кредиты под 2-3%. Позитивно потенциальные мамы и папы восприняли и заботу о детях. Это увеличение декретного отпуска до полутора лет, а также инициативу "Нацфонд – детям".

Очень порадовала новость про Новый фонд, про детей, и я думаю, что "Жаңа Қазақстан" реален. Он существует. Мы это видим все своими глазами. Я думаю, что президент и правительство делают все для того, чтобы молодежь имела все возможности, чтобы звучать на весь мир. Активист Азат Абыкен

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Участники выразили уверенность, что правильно понимают приоритетные цели и задачи Послания.

"Учебным заведениям нужно ориентироваться на реальные потребности рынка труда". Этот пункт Послания президента горячо обсуждают столичные студенты. Без пяти минут дипломированные специалисты считают, что программный документ содержит четкий план для улучшения благосостояния казахстанцев всех возрастов.

По словам руководителя отдела молодежного ресурсного центра "Астана жастары" Арайлым Сапаргали, Национальный фонд для детей до 18 лет получил отклик среди молодежи. Это стало неожиданной новостью не только для молодых казахстанцев, но и для всех.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Молодые активисты считают очень важным и повышение минимальной заработной платы. Только эта инициатива позволит повысить доходы почти двух миллионов казахстанцев.