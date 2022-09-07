Распускавшую руки воспитательницу в Туркестанской области сняли на видео

В Казнете появилось видео с кадрами из детского садика в городе Шардара Туркестанской области: воспитатель сначала бьет мальчика, а потом заставляет девочку ударить одногруппницу. Как сообщили Zakon.kz в полиции области, на данный момент выясняют все обстоятельства.

По данным пресс-службы ведомства, этот инцидент произошел 1 сентября.

Данный факт зарегистрирован в КУИ Шардаринского РОП. В отношении воспитательницы детсада избрана мере пресечения "подписка о невыезде". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Тем временем, в Управлении образования области уточнили, что узнали о произошедшем только 5 сентября.

На данный момент создана комиссия и проводится расследование, добавили в ведомстве.

В начале 2022 года стало известно, что в детском саду избили ребенка в Нур-Султане. Тогда было возбуждено уголовное дело.

В марте еще одна воспитательница отличилась "гуманными" методами работы в Карагандинской области.

Кроме того, в июле в Министерстве просвещения РК рассказали о 17 вопиющих фактах жестокого обращения с детьми в детсадах Нур-Султана.