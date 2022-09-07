Алихан Смаилов провел встречу с руководителем "АрселорМиттал"

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с исполнительным председателем правления компании "АрселорМиттал" Лакшми Митталом.

Стороны обсудили планы компании по модернизации производства и повышению безопасности труда, вопросы поставок выпускаемой продукции на внутренний рынок и в соседние страны, а также перспективы перехода на более высокие уровни передела металлической продукции.

Лакшми Миттал сообщил, что компания в ближайшие годы планирует вложить значительные средства в модернизацию сталелитейного и горнорудных активов. При этом большое внимание также планируется уделить вопросам обучения сотрудников и обеспечения их безопасности.

Премьер-министр заострил внимание на необходимости сохранять существующие темпы производства, расширять номенклатуру выпускаемой продукции и более тесно работать с руководством Министерства индустрии и инфраструктурного развития по решению возникающих вопросов.