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Алихан Смаилов провел встречу с руководителем "АрселорМиттал"

встреча модернизация производство Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с исполнительным председателем правления компании "АрселорМиттал" Лакшми Митталом.

Стороны обсудили планы компании по модернизации производства и повышению безопасности труда, вопросы поставок выпускаемой продукции на внутренний рынок и в соседние страны, а также перспективы перехода на более высокие уровни передела металлической продукции.

Лакшми Миттал сообщил, что компания в ближайшие годы планирует вложить значительные средства в модернизацию сталелитейного и горнорудных активов. При этом большое внимание также планируется уделить вопросам обучения сотрудников и обеспечения их безопасности.

Премьер-министр заострил внимание на необходимости сохранять существующие темпы производства, расширять номенклатуру выпускаемой продукции и более тесно работать с руководством Министерства индустрии и инфраструктурного развития по решению возникающих вопросов.

Промышленная безопасность – это очень важный вопрос, которому нужно уделять самое пристальное внимание. В этой связи мы приветствуем инвестиционные планы компании по развитию производства и специализированному обучению сотрудников.Алихан Смаилов

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